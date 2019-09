"Uno dei gol più importanti della stagione. Vero, Marcelo?". La Federazione croata, tramite il proprio account Twitter, ha commentato così la rete del centrocampista dell'Inter e della Nazionale Marcelo Brozovic nel derby di ieri sera contro il Milan. Una rete pesantissima, che è stata giustamente celebrata a Milano e anche in patria.

💥 Marcelo Brozović scores in Milan derby as @Inter_en beat city rivals @acmilan 2:0 - that was one of the most important goals of the season, right Marcelo? 🤔#BeProud #Croatia #Vatreni https://t.co/7gvBhthfhT

— HNS (@HNS_CFF) September 21, 2019