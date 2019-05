La FIFA abbandona il progetto di Infantino. Niente Mondiale a 48 nel 2022

Il Mondiale 2022 in Qatar non sarà a 48 squadre. Secondo quanto riferito dal The Times, la FIFA di Gianni Infantino avrebbe abbandonato il progetto, definito "impossibile", di aumentare il numero di nazionali partecipanti. Il tutto, nonostante il pressing dello stesso presidente, che avrebbe voluto allargare il roster da 32 a 48, con la possibilità di giocare alcune gare nei Paesi circostanti.

L'annuncio arriverà il 5 giugno: in quella data è infatti previsto un congresso della FIFA a Parigi. E Infantino dovrebbe infatti annunciare che la formula rimarrà quella a 32 squadre, mentre si dovrebbe passare a quella a 48 nazionali dal 2026, anno in cui il Mondiale si giocherà in USA, Canada e Messico.