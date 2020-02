vedi letture

La Fiorentina, Iachini e quel ballottaggio Cutrone-Vlahovic come valore aggiunto

In casa Fiorentina è ormai consolidato il costante ballottaggio in attacco tra Patrick Cutrone e Dusan Vlahovic, un aspetto - sottolinea il Corriere dello Sport - che può rappresentare un grosso valore aggiunto per la squadra di Iachini. Anche perché i due giovani attaccanti - si legge - stanno trovando piano piano la loro dimensione: Cutrone ha dimostrato di poter incidere anche a gara in corso, così come anche Vlahovic sta trovando ritmo e gol. Il serbo è il bomber da trasferta di Iachini, visto che 5 reti delle 6 totali quest'anno sono arrivate lontano dal Franchi (tra cui due doppiette). A Udine si giocheranno , come sempre, una maglia al fianco di Chiesa.