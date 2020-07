La Juve torna subito al lavoro: seduta di scarico per chi ha giocato, partitella per gli altri

La Juventus torna subito al lavoro dopo la batosta incassata a San Siro contro il Milan. Il prossimo obiettivo è la gara di sabato sera, in casa contro l'Atalanta: per preparare la sfida con gli uomini di Gasperini, si legge sul sito ufficiale della Juve, i bianconeri si sono ritrovati questa mattina al JTC Continassa, divisi in due gruppi, come di consueto nei giorni post-gara: seduta di scarico per chi ha giocato e lavoro tecnico con partita per gli altri.

La marcia di preparazione verso Juve-Atalanta continuerà venerdì con un allenamento pomeridiano.