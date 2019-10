Coca-Cola nuovo official sponsor della Juventus. A renderlo noto questa mattina lo stesso club campione d'Italia, che ha annunciato una partnership per le prossime due stagioni. Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer della Juventus, ha così commentato la notizia: "Un brand come Coca-Cola si inserisce perfettamente nell’attuale strategia di sviluppo del Club anche attraverso collaborazioni con partner di grande valore e prestigio. Questo accordo si focalizzerà sulla valorizzazione del mercato italiano, importantissimo per entrambi, attraverso le attività che andremo ad implementare insieme. Rimane costante l’ambizione di crescere assieme nel prossimo futuro".