© foto di Federico De Luca

La Juventus festeggia oggi 122 anni, ma non è l'unica ricorrenza per i bianconeri. Come ricordato dal club su Twitter, nel 1934 nasceva infatti Umberto Agnelli. Fratello dell'Avvocato e padre di Andrea, fu presidente della Juve dal 1956 al 1962 (a 22 anni, il più giovane nella storia del club), poi presidente onorario negli anni 90.