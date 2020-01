La madre di Zaniolo: "Ieri era disperato, ma all'Europeo vuole esserci"

Francesco Costa, madre del calciatore giallorosso Nicolò Zaniolo, ha raccontato a Gazzetta.it il calvario che sta passando in queste ore suo figlio, che ieri in Roma-Juventus ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale e che già questo pomeriggio si opererà quindi a Villa Stuart: "Nicolò moralmente sta bene. Sorride, è tornato a scherzare come fa sempre. Ha capito che un infortunio del genere fa parte del gioco. È il suo lavoro. Glielo ha detto anche suo papà che di infortuni se ne intende".

Sensazioni nettamente differenti rispetto a quelle provate dopo l'uscita dal campo in barella: "Era disperato. Piangeva come un bambino. Io ero allo stadio e ho capito subito che era qualcosa di grave perché lui non fa mai sceneggiate. Dopo la partita però è venuto a casa Florenzi. Ha portato le stampelle e i cornetti. Gli ha messo il ghiaccio al ginocchio. Gli ha detto che non si deve angosciare perché un infortunio al crociato si supera, che la squadra lo aspetta".

Il sogno Europeo, insomma, resta vivo: "Mi ha detto: ‘Mamma, farò di tutto, tutto quello che posso, per rimettermi al più presto. Io all’Europeo voglio esserci’. Ma Nicolò è così. Non molla. Anche se sa che il percorso per arrivarci sarebbe molto lungo”.