Di segiuto la moviola a cura de La Gazzetta dello Sport in merito alla gara tra Torino e Milan (2-0), nella quale non sono mancati episodi che hanno fatto discutere. In particolare - si legge - al 50’ Musacchio cintura Belotti in area e lo molla un istante prima che arrivi il pallone: il rigore non sarebbe stato scandaloso. Al 52’ altro fallo tattico di Suso (già ammonito), ai danni di Izzo, per bloccare ripartenza granata: Guida è lì e non estrae il secondo giallo, errore grave. Al 56’ Kessie mette la mano sulla schiena di Izzo: spinta più plateale che intensa, ma il rigore ci può stare, e il Var conferma. All’81’ Romagnoli (già ammonito) applaude ironicamente Guida: rosso diretto.