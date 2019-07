La prima uscita della nuova Inter targata Antonio Conte, sarà trasmessa in esclusiva in chiaro su Sportitalia (canale 60 digitale terrestre). La programmazione del pomeriggio di domenica partirà alle 17.00 con un pre partita condotto da Michele Criscitiello, e proseguirà con la diretta di Lugano-Inter a partire dalle 17.30. In aggiunta alla International Champions Cup, l'emittente nazionale si è aggiudicata anche i diritti di trasmissione per la sfida di Macao tra i nerazzurri ed il Paris Saint Germain, prevista per sabato 27 luglio alle 13.30.