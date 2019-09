La Roma e la splendida campagna #MissingPeople: ritrovati 4 bambini

Su Twitter, la Roma nella giornata di ieri ha comunicato che è stato ritrovato in Kenia un bimbo scomparso grazie alla campagna #MissingPeople, che vede la società giallorossa da questa estate impegnata nel pubblicare le foto di alcuni bambini scomparsi nei video di presentazione dei giocatori. In questo caso, si tratta di una bambina keniana di 8 anni che era stata inserita nel video di Chris Smalling. Si tratta del quarto bambino ritrovato grazie a questa splendida iniziativa della società giallorossa. "Questa è una della cose migliori che abbiamo fatto alla Roma, cioè usare i social in modo socialmente responsabile", ha scritto su twitter il presidente Pallotta.

This is one of the best things we’ve done at #ASRoma - using our social media in a socially responsible way. When we launched Roma Cares in 2013 & then Football Cares, to help refugees, in 2015, I said we had a unique opportunity to help others & now I feel we should do even more https://t.co/4YSnSo78BF

— Jim Pallotta (@jimpallotta13) September 18, 2019