La Russa sul rinvio di Juve-Inter: "Una vergogna. Anche la Lazio è arrabbiata"

Il Senatore della Repubblica Ignazio La Russa, ha commentato a Radio Punto Nuovo la decisione della Lega di rinviare a maggio la partita tra Juventus e Inter: "Rinviare questa partita è stata una vergogna, non a caso a chiederlo è stata solo una delle due squadre. Io ho parlato con Lotito e sia Lazio che Inter sono arrabbiate per la situazione: non sono stati interpellati da chi ha deciso. La mia proposta è quella di far slittare il campionato di una settimana e di giocare tutte le partite nel prossimo weekend".