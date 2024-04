La Russa: "Scudetto nel derby? I milanisti sono già tristi... meglio vincerlo col Torino"

Lo scudetto nel derby, battendo il Milan, o in un San Siro tutto nerazzurro? È un interrogativo che molti tifosi dell'Inter si pongono, e al quale generalmente la maggioranza risponderà con la prima opzione. Lunedì 22 aprile, del resto, il Meazza sarà teatro di una stracittadina che potrebbe entrare nella storia del calcio milanese. Per i nerazzurri di Simone Inzaghi è infatti la prima occasione di conquistare il tricolore della ventesima stella, con la possibilità di farlo "in faccia" ai rivali cittadini.

Qui La Russa. Controcorrente - ma ovviamente non possiamo dire con certezza che tutti i tifosi interisti la pensino in maniera diversa - sembra andare Ignazio La Russa, presidente del Senato e notoriamente tifoso nerazzurro. La seconda carica dello Stato, intercettato fuori da Montecitorio, ha risposto così: "Mah...certo non mi metto a piangere, però con lo stadio pieno di milanisti, insomma, sono già tristi per i fatti loro. Meglio vincerlo in casa col Torino, con lo stadio pieno di interisti".

I calcoli dell'Inter verso lo scudetto. Non è detto che lo scenario indicato da La Russa, però, possa diventare realtà. L'Inter potrebbe infatti sì vincere lo scudetto nel derby, battendo il Milan, ma in caso di sconfitta contro Pioli - considerato che aritmeticamente, escludendo il confronto diretto con i rossoneri, a Inzaghi servono 5 punti - una vittoria contro il Torino porterebbe allo scudetto solo in caso di mancato successo del Milan contro la Juventus. Discorso diverso in caso di X nel derby: in questa ipotesi, l'Inter potrebbe addirittura vincere "dal divano" se poi i rossoneri, che nella giornata successiva giocheranno prima, non dovessero battere Allegri. Altrimenti, con la vittoria del Milan a Torino (sempre nello scenario di un precedente pareggio nel derby) ecco che sì, all'Inter "basterà" battere i granata in un Meazza gremito di tifosi.