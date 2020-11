La UEFA dà i numeri: solo 1,4% partite cancellate per Covid col protocollo Return to Play

Le partite cancellate a causa Covid sono pochissime, appena l'1,4 per cento del totale. È quanto emerge dagli ultimi aggiornamenti della UEFA, che ha preso in considerazione il periodo dal 5 agosto al 15 ottobre. Da quando è stato varato il protocolllo Return to play, sono state 526 le partite regolarmente disputate: en plein in Nations League. Per quanto riguarda i test: solo 340 sui 61.859 effettuati hanno dato positività. La competizione più controllata è stata l'Europa League.