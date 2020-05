Lautaro-Barça, l'ex allenatore consiglia l'addio: "Inter club importante, ma Messi è Messi"

vedi letture

Oggi allenatore del Rosario Central, Diego Cocca ha parlato così del suo ex attaccante ai tempi del Racing Club de Avellaneda, Lautaro Martinez, e degli incessanti rumors sul suo possibile approdo al Barcellona quest'estate: "Lautaro è un giocatore a cui piacciono le sfide e il Barcellona lo sarebbe sicuramente. È chiaro che si trova già in un club importantissimo come l'Inter, ma non succede tutti i giorni di essere cercato dal Barça e, soprattutto, di poter giocare quotidianamente col migliore di tutti i tempi, Lionel Messi", le parole al quotidiano Sport del tecnico argentino che ha fatto debuttare proprio il 'Toro' nel calcio professionistico.