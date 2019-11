© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nove gol in 17 partite. Sei in Serie A, 3 in Champions League. Come partner di Romelu Lukaku, l'attaccante argentino Lautaro Martinez si sta rivelando assoluto protagonista della nuova Inter di Antonio Conte. Il nuovo tecnico nerazzurro lo sta utilizzando con continuità e il 'Toro' sta rispondendo con gol e prestazioni eccellenti. "Allora - ha detto Wanda Nara, agente e moglie dell'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi, durante 'Tiki Taka' - quando ho detto che Lautaro doveva giocare di più avevo ragione...".