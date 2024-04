Icardi per la Juventus? La moglie e agente Wanda Nara posa con una felpa bianconera

Potrebbe esserci un ritorno in Italia per Mauro Icardi, magari un approdo nella Juventus che verrà? Le voci sul centravanti argentino ex Inter, oggi al Galatasaray e già accostato a varie realtà nostrane da quando ha lasciato la Serie A, si rincorrono da mesi e nelle scorse ore il tema è stato riproposto per via di un'uscita social della moglie ed agente Wanda Nara.

La showgirl argentina, infatti, ha posato sui suoi profili social degli scatti che la ritraggono impegnata in una giornata di riprese, nei quali posa indossando una felpa della Juventus.