© foto di Federico De Luca

Nuove critiche nei confronti del ct dell'Argentina Lionel Scaloni all'indomani della sconfitta all'esordio in Copa América con la Colombia. Tra le accuse rivolte al tecnico argentino, c'è anche quella di aver inserito Matias Suarez al posto dell'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez per il forcing finale: "Matias è un attaccante che può giocare a sinistra o nel mezzo. In quel momento ho preferito mettere lui dentro. Lautaro è l'unico 9 che non ho messo in campo nel finale, gli altri c'erano tutti", la risposta in conferenza stampa dell'allenatore.