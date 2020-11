Lazio, 250esima speciale per Parolo. Arriva il primo gol in Champions League a 35 anni

Il secondo gol della Lazio contro lo Zenit porta la firma di Marco Parolo, per l'occasione con la fascia da capitano al braccio. Una tipica stilettata da fuori area che vale il momentaneo doppio vantaggio biancoceleste e che rappresenta il primo gol di Parolo in Champions League in carriera: un'emozione non indifferente per un giocatore che rappresenta tanto per la Lazio. Non solo, perché la partita di oggi segna anche la presenza numero 250 per il centrocampista con la maglia biancoceleste.