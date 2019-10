L'Atalanta ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Lazio, primo anticipo dell'ottava giornata di serie in programma domani alle 15 all'Olimpico. Confermata l'assenza di Zapata tra i nerazzurri. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Kjaer, Masiello, Palomino, Gosens, Arana, Djimsiti, Castagne, Hateboer, Ibanez.

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pasalic.

Attaccanti: Muriel, Gomez, Ilicic, Barrow

