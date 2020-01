© foto di Federico Gaetano

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Cremonese, la Lazio ha subito ripreso la preparazione a Formello. Felipe Caicedo è tornato in gruppo dopo l'attacco influenzale di lunedì, mentre Joaquin Correa è ancora fermo per il problema al polpaccio che gli provoca fastidio: la sua presenza con la Sampdoria è ancora in dubbio. Si sono allenati regolarmente Radu e Leiva, ieri assenti con la Cremonese. Lavoro a parte per Marusic.