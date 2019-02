© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Tutto per tutto". Sceglie questo titolo l'edizione odierna del freepress 'Leggo' in merito alla Lazio di Simone Inzaghi, in campo oggi a Siviglia per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Ai biancocelesti servirebbe un colpaccio per riprendersi dalla batosta di Genova. La Lazio sogna l'impresa in terra andalusa dopo l'1-0 rimediato all'Olimpico. In palio gli ottavi, competizione che potrebbe essere utile per ritrovare morale dopo la beffa di Marassi.