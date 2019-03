Fonte: lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di Radiosei, con il sindaco di Roma Virginia Raggi, è intervenuto anche il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale: “Dopo la visita ufficiale alla Roma da parte del sindaco, non potevamo fare una visita ufficiosa che poteva generare una polemica. Come dire: i tifosi laziali figli di un Dio minore. Le maglie per suo figlio sono sempre pronte. Ora faccio l'invito a lei, sindaco, per l’inaugurazione di Formello. Lotito è pronto a rispolverare il progetto dello Stadio delle Aquile. Noi contiamo nello stesso trattamento della Roma. Le preannuncio l’invito formale. Se ci sono state delle incomprensione verranno superate assolutamente. Quando ci sarà l’inaugurazione del rinnovamento del centro sportivo di Formello, faremo un bella manifestazione ufficiale. Le faccio anche un’altra richiesta: l’anno prossimo si festeggeranno i 120 anni del club. Lotito vorrebbe fare un busto del fondatore Bigiarelli a Piazza della Libertà. Le chiedo un aiuto anche in questo”.