Lazio, già sold out il settore ospiti del Ferraris per la gara contro il Genoa

Sale sempre di più la febbre d'altissima classifica in casa Lazio. In vista del match in casa del Genoa del prossimo weekend, il club capitolino ha, infatti, reso noto che sono già stati venduti tutti i biglietti a disposizione per il settore ospiti del 'Ferraris'.