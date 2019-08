Lazio, i convocati per il ritiro di Marienfeld: tornano Lukaku e Berisha

© foto di Federico Gaetano

La Lazio è pronta per affrontare la seconda parte del ritiro pre-stagionale. Dopo la partita di questa sera contro il Bournemouth, la squadra biancoceleste partirà per la Germania, direzione Marienfeld. Mister Simone Inzaghi ha reso nota la lista dei convocati per il ritiro tedesco: si rivedono Berisha e Lukaku. Di seguito la lista completa:

Portieri: Guerrieri, Strakosha, Alia

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Vavro, Wallace

Centrocampisti: Andrè Anderson, Badelj, Berisha, Cataldi, Jony, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile