Lazio, Immobile a rischio per giovedì: attacco contato per Inzaghi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ciro Immobile a rischio per la gara di giovedì contro l'Empoli all'olimpico. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'attaccante, che ieri ha concluso la partita con un affaticamento muscolare, oggi non si è allenato con il resto del gruppo e potrebbe non essere convocato per la gara di dopodomani. Le prossime ore saranno decisive, con il tecnico biancoceleste che potrebbe dover rinunciare anche a Joaquin Correa, ieri in panchina ma non al meglio, e Luis Alberto.