© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sorpresa a Formello questa mattina perché nell'undici titolare provato da Inzaghi per la gara di domani contro il Brescia c'erano Correa, Immobile e Caicedo. I due saranno i riferimenti offensivi, mentre l'argentino potrebbe arretrare come intermedio vista l'assenza di Luis Alberto. Mancherà per squalifica anche Leiva e il suo posto verrà preso da Parolo, con Cataldi non al meglio in panchina.

Questa la probabile formazione - Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Lulic; Correa; Caicedo, Immobile.