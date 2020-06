Lazio, Leiva, Milinkovic, Adekanye e Vavro out dall'allenamento di stamattina

Piove sul bagnato a Formello. Non solo per i goccioloni che hanno bagnato la Capitale questa mattina, ma anche per le due assenze pesanti all’allenamento odierno: quelle di Leiva e Milinkovic. Erano state messe in preventivo e non si alleneranno neanche domani mattina, nell’ultima seduta settimanale. Fuori anche Vavro e Adekanye, per il terzo giorno consecutivo.

Il resto del gruppo ha effettuato una seduta prettamente incentrata sulla forza. Lavoro sugli elastici e poi scatti con una sorta di paracadute alle spalle che rallenta e ostacola la corsa. Infine velocità per trasformare quanto fatto in precedenza e possesso palla con gol nelle porticine. Senza quindi i portieri, che hanno svolto gli esercizi a parte con il preparatore Grigioni.