Lazio, maglia speciale per il riscaldamento con l'Atalanta: "Tutti sanguiniamo lo stesso colore"

vedi letture

La Lazio scenderà in campo nel riscaldamento della sfida contro l'Atalanta con una maglia speciale. "We all bleed the same colour", tutti quanti sanguiniamo lo stesso colore", un altro modo per ricordare George Floyd.