© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Coordinatore dello Staff Medico biancoceleste Fabio Rodia è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per fare il punto sugli infortunati dopo la sfida tra i capitolini e il Novara: "Adam Marusic ha patito un trauma contusivo sul fianco sinistro molto doloroso, lo valuteremo nelle prossime ore ma siamo abbastanza ottimisti. Joaquin Correa, invece, nella giornata di ieri ha manifestato un principio di influenza e non era in condizione di poter giocare, contiamo che possa smaltire questo problema in tempi brevi. Wallace, infine, nel corso della seduta di rifinitura ha riportato un fastidio al ginocchio sinistro e precauzionalmente abbiamo preferito non rischiarlo”.