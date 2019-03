Lazio, Mauri: "Quarto posto complicato. Si decide a Milano"

© foto di Federico Gaetano

Dopo la vittoria nel derby e il pareggio con la Fiorentina, la Lazio dovrà conquistare un risultato positivo con il Parma per non perdere terreno e continuare a lottare per la Champions League. Ai microfoni di Radiosei, è intervenuto l'ex biancoceleste Stefano Mauri: "Arrivare quarti sarà difficile, la squadra di Inzaghi deve abituarsi a vincere in ogni condizione, a prescindere dalla prestazione. Ora conta solo fare risultato perché davanti corrono. I biancocelesti devono andare due volte a Milano ancora, ed è necessario vincere".