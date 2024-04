Mauri: "Mancini nel derby è andato oltre. Gasperini? Potrebbe andare in una big"

Stefano Mauri, ex centrocampista della Lazio, intervenuto ai microfoni di Tv Play, ha parlato di molti argomenti, tra cui l'impresa compiuta dalla Dea in Europa League: "L’Atalanta ha fatto una grandissima partita con il Liverpool, bisogna fare soli i complimenti alla squadra e a Gasperini. Poi, ovviamente, c’è anche il ritorno e con il Liverpool bisogna essere sempre attenti. L’Atalanta, visto che gioca in casa, è comunque favorita per il passaggio del turno. Scamacca? Sta facendo bene nell’ultimo periodo, in tanti attendono la sua esplosione definitiva. Credo che sia pronto per essere convocato in maniera stabile in Nazionale e ritagliarsi il suo spazio all’Europeo”.

L'Atalanta è una realtà troppo piccola per Gasperini?

"Lui si è creato il suo nome all’Atalanta, gli ha fatto fare un salto importante. Gasperini fa un calcio particolare, diverso da quello che le big vogliono vedere: gioco molto fisico, improntato negli uno contro uno. Potrebbe riprovare ad allenare una cosiddetta big".

Mancini ha esagerato nel derby con quei festeggiamenti?

"La goliardia ci deve essere, ma è andato oltre con quella bandiera. Ma lo stesso Mancini sa che è andato oltre”.