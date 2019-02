© foto di www.imagephotoagency.it

Lo 0-0 di stasera all'Olimpico non è proprio una novità, per le sfide tra Lazio e Milan. Come evidenziato da Opta, infatti, si tratta del terzo pareggio a reti inviolate consecutivo nella competizione, considerando le due semifinali dell'anno scorso. Considerando tutte le competizioni, è il quarto segno X di fila tra capitolini e meneghini.