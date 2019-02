© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento mattutino per la Lazio che quest’oggi si è ritrovata presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Al termine di un iniziale riscaldamento tecnico, i biancocelesti hanno svolto alcune esercitazioni sul possesso palla tramite alcuni torelli. In seguito, mentre i calciatori impiegati nel match di ieri hanno preso parte ad una fase atletica, il resto del gruppo ha proseguito con la fase tecnica. Infine, corsa ad intermittenza e partitella a campo ridotto per i giocatori non utilizzati nella sfida con il Genoa, mentre i ragazzi scesi in campo al Luigi Ferraris hanno concluso l’allenamento con un blocco atletico.

Buone notizie sul fronte Milinkovic-Savic: il centrocampista serbo s'è regolarmente allenato col resto del gruppo. Assente Radu per un attacco gastrointestinale che non dovrebbe comunque pregiudicare il suo impiego a Siviglia. Solo metà seduta per Berisha, s'è rivisto Durmisi.