© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Procede, seppur lentamente, l'indagine sul "caso hacker" che ha colpito la Lazio circa un anno fa, come rivela oggi Tuttosport. Ricordiamo i fatti: un hacker riuscì a fingersi un dirigente olandese via internet e farsi recapitare su un conto due milioni di euro nell’ambito dell'affare di transazione legato al passaggio di Stefan de Vrij dal Feyenoord al club capitolino del 2018. Ovviamente, il club olandese vedendosi mancare una tranche di pagamento ha chiesto delucidazioni alla Lazio e Lotito è caduto dalle nuvole: a marzo dello stesso, il patron laziale ha sporto quindi denuncia e ora vi sta indagando la Procura di Roma. Grazie all’inchiesta giudiziaria ora l’hacker ha un volto: è un cittadino francese che vive in Svizzera, che rischia di finire a processo per frode informatica, truffa e sostituzione di persona. Il Feyenoord intanto continua a reclamare i suoi due milioni mentre la Lazio non ne vuol sentire parlare. Il caso è arrivato fino all’UEFA.