Lazio, si dimette il fisioterapista che insultò Gattuso

Termine l'esperienza alla Lazio per Alex Maggi, fisioterapista balzato alla cronaca per aver offeso Gennaro Gattuso in occasione della sfida con con il Napoli. Come riporta Sport Mediaset il fisioterapista si è dimesso per riavvicinarsi alla famiglia.