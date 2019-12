Lazio, stop Luis Alberto: spagnolo fermo da due giorni, Juve a rischio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A due giorni dalla sfida alla Juventus all’Olimpico, è allarme Luis Alberto per la Lazio e per Simone Inzaghi. Gazzetta.it infatti rivela che sono due giorni che lo spagnolo non si allena. Il miglior uomo assist del campionato (ben 10 i passaggi vincenti dell'iberico), si è fermato per un affaticamento muscolare e la sua presenza coi bianconeri al momento sembra essere in forte dubbio.