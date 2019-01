Lazio subito in campo: torna Marusic, non si vede ancora Lukaku

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lazio subito in campo dopo la sconfitta contro la Juventus. Con Simone Inzaghi ci sono i calciatori non utilizzati ieri sera (compresi quelli entrati nel secondo tempo). Si lavora con un gruppo ristretto: nove elementi di movimento (Durmisi, Berisha, Badelj, Cataldi, Acerbi, Murgia, Neto, Marusic e Basta) più Kalaj e Zitelli, due ragazzi della Primavera aggregati alla prima squadra per la seduta di ripresa. Semplice scarico in palestra, invece, per i titolari di ieri sera.

Marusic c’è. Il montenegrino torna a disposizione dopo i due turni di squalifica e il trauma contusivo al fianco rimediato con il Novara. Potrebbe rivedersi in campo proprio giovedì in Coppa Italia. Da domani si comincerà infatti a preparare il quarto di finale con l’Inter, Inzaghi ha pochi giorni per decidere la formazione da schierare a Milano. In infermeria ci sono Luiz Felipe (out almeno altre due settimane per una lesione alla coscia destra) e Patric (problema al flessore). Non si vede ancora Lukaku, rientrato alla base dopo il mancato passaggio al Newcastle. A riportarlo è LaLazioSiamoNoi.it.