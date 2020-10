Lazio, Vavro a disposizione per il Torino: domani nuovo giro di tamponi, Inzaghi spera

Dopo il pareggio di Bruges, la Lazio è tornata ad allenarsi questo pomeriggio a Formello in vista del prossimo match di campionato contro il Torino. Come riporta Lalaziosiamonoi.it sono ai box Luis Alberto, Immobile, Lazzari, Lucas Leiva, Escalante - problema muscolare per lui - Cataldi, Luiz Felipe, Strakosha, Djavan Anderson, oltre ai lungodegenti Radu e Lulic.

Domani nuovi tamponi - Per la giornata di domani sono previsti nuovi tamponi con il tecnico biancoceleste che spera di poter riavere a disposizione qualche giocatore come accaduto in passato con Hakimi o Mancini. Per il match contro i granata ci sarà Vavro, non impiegato a Bruges perchè fuori dalla lista Champions.