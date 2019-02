Le pagelle del Bordeaux - Kamano attivo in avanti, Basic poco incisivo

Risultato finale Paris Saint-Germain-Bordeaux 1-0.

Fonte: A cura di Lidia Vivaldi

Costil 6 - Non sfigura di fronte ai giganti del PSG, e gestisce con qualche aiuto da parte dei difensori le situazioni più insidiose.

Palencia 6,5 - Un po' frenato nel primo tempo, cresce progressivamente nella ripresa, andando a supportare De Préville nella pressione finale sugli avversari.

Kounde 6,5 - Attento a concedere il minor spazio possibile a Cavani prima, e Mbappé poi. Sullo 0-0 salva la porta di Costil respingendo un tiro velenoso di Choupo-Moting.

Pablo 6 - Anch'egli protagonista di un provvidenziale salvataggio sulla linea, su un tiro di Thiago Silva, argina con ordine le sfuriate degli avversari. Nella ripresa Bedouet gli preferisce Jovanovic per meglio controllare Mbappé.

dal 1' s.t.: Jovanovic 6,5 - Chiude bene gli spazi agli avversari e concede solo nei minuti di recupero uno spiraglio a Mbappé che tuttavia spreca l'occasione.

Sabaly 6 - Sfrutta molto la fisicità e non va troppo per il sottile quando si tratta di conquistare o difendere il pallone. Nel secondo tempo dalla sua corsia arrivano alcuni spunti interessanti per Kamano.

Otavio 6,5 - Agisce spesso da vertice basso del centrocampo, a protezione della difesa, smista molti palloni e all'occorrenza va a supporto dei compagni nella propria area.

Basic 5 - Poco incisivo, appare meno concentrato dei compagni e a metà primo tempo rischia di regalare al PSG una ghiotta occasione per il vantaggio.

dal 15' s.t.: Tchouameni 5 - Non accende la scintilla che Bedouet cerca per impensierire il PSG nel finale di gara.

Sankharé 6 - Nel vivo dell'azione fin dai primi minuti, a volte eccede nei contrasti rischiando di rimediare il secondo cartellino. Nella fase offensiva si dimostra propositivo.

De Préville 6,5 - Molto attivo in fase offensiva, agisce dalla corsia di destra a supporto dei compagni in area. Ingenuo in occasione del fallo su Meunier che provoca il rigore dell'1-0, durante tutto il secondo tempo cerca di rimediare servendo cross a ripetizione.

Briand 5,5 - Poco servito dai compagni, fa movimento soprattutto senza palla, ma non trova mai l'occasione buona per provare ad impensierire Buffon.

Kamano 6,5 - E' il più attivo sul fronte offensivo, e dai suoi piedi arriva la palla-gol più nitida per il Bordeaux, che Buffon devia in angolo con un grande intervento. Spende molto e nel finale lascia spazio a Cornelius.

dal 34' s.t.: Cornelius s.v. - Un paio di fiammate, ma poca precisione davanti alla porta del PSG.