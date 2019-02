Le pagelle del Man Utd - Pogba devastante, Lindelof insuperabile

Risultato finale: Chelsea-Manchester United 0-2

Romero 6 - Si fa sempre trovare pronto, come nel caso del calcio di punizione battuto da David Luiz nel primo tempo. In verità non è chiamato agli straordinari. Ordinaria amministrazione.

Young 5.5 - Si becca un giallo evitabilissimo nel primo tempo e soffre un po’ la situazione, non rischiando mai l’intervento su Hazard. In difesa non è impeccabile, spesso lascia qualche spazio al belga.

Smalling 7 - Con la sua grande esperienza guida tutta la linea a quattro di difesa dei Red Devils, impeccabile in copertura. Solita maniacale attenzione.

Lindelof 7 - Non perde mai di vista Higuain che, di fatto, non riesce mai a colpire verso la porta avversaria. Promosso, senza dubbi.

Shaw 6 - Meno propositivo rispetto al solito, si limita a non concedere spazi a Pedro nei pressi della propria area di rigore e ci riesce alla grande.

Matic 6.5 - Solito frangiflutti avanti la difesa, recupera un gran numero di palloni nel settore centrale del campo e vince quasi tutti i duelli nell’uno contro uno. Mezzo voto in meno perché rischia più volte il secondo giallo.

Herrera 7 - Inserimento perfetto e puntuale in occasione del gol che rompe gli equilibri. In generale gioca una grandissima partita in mezzo al campo, non sbagliando mai la giocata. Smista palloni di continuo.

Pogba 7 - Prima serve a Herrera l’assist per l’1-0, poi decide di attaccare l’area e sigla il 2-0 allo scadere del primo tempo. Giganteggia in mezzo al campo, un calciatore rinato.

Mata 5.5 - Si muove molto sulla trequarti, prova sempre a dare quel tocco di imprevedibilità e fantasia. Per lunghi tratti di partita esce dai radar, ma il suo lavoro sporco è da apprezzare. Cala vistosamente nella ripresa. (Dal 76’ Pereira s.v.)

Rashford 7 - Anche lui, come Mata, non dà punti di riferimento in avanti ed è una continua spina nel fianco di David Luiz e compagni. Suo l’assist per il 2-0 di Pogba. Tra i migliori in campo. (Dal 91' McTominay s.v.)

Lukaku 5.5 - Lento e macchinoso, sempre un tocco in più. Questa volta stecca e non convince, tanto da essere sostituito ad un quarto d'ora dalla fine (Dal 75’ Sanchez s.v.).