Le pagelle del Perù - Gallese disastroso, Guerrero non si arrende

Risultato finale Perù-Brasile 0-5

© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

Gallese 4.5 - Imbarazzante l'errore sull'1-0, quando tira addosso a Firmino nel rinvio. Impreparato anche sul tris di Everton. Causa un rigore e poi lo para.

Advincula 5 - Non passa una bella serata, Everton lo fa impazzire con le incursioni sulla fascia. Non riesce ad arginarlo, facendosi superare sempre.

Araujo 5 - La vita non è facile al cospetto di Firmino, sul quale perde puntualmente il tempo per anticiparlo o chiudere le linee di passaggio.

Abram 5.5 - Con maggiore razionalità cerca quantomeno di limitare Coutinho. Si immola su Jesus nel finale ed evita la manita, rischiando qualcosa.

Trauco 5.5 - E' suo il primo tiro in porta del Perù, l'unica occasione del match. Almeno inizialmente sa spegnere Jesus prima di arrendersi all'avversario.

Tapia 5.5 - Piazzato davanti la difesa, si sacrifica a supporto di compagni. Cerca di far filtro, non è facile con la rapidità degli avanti verdeoro.

Polo 5.5 - Le avanzate di Everton lo costringono a restare schiacciato nella sua tana. Difficilmente alza la testa e imposta con coraggio.

Cueva 5 - Schiacciato dalla fisicità di Casemiro e Arthur, non può esprimere le proprie qualità. Troppo macchinosa la manovra di gioco. (Dal 67' Ballon 5.5 - Avrebbe dovuto garantire il cambio di passo ma non spicca per accelerazioni).

Yotun 5 - Mancano i suoi inserimenti, che non trova mai nel corso del primo tempo. Non è un caso se viene sostituito all'intervallo. (Dal 46' Flores 5.5 - Al pari del compagno sostituito, non lavora a supporto del reparto offensivo).

Farfan 5 - Non è efficace sull'esterno, manca il trait d'union con Guerrero. Nella ripresa si muove da prima punta senza sfoggiare qualità.

Guerrero 5.5 - Il capitano è l'ultimo a mollare e dà tutto in campo. Corre, lotta, tenta il tiro. La fortuna non è dalla sua parte. (Dal 55' Gonzalez 6 - Va a piazzarsi in mezzo al centrocampo per rinforzarlo ed evitare un'imbarcata peggiore).