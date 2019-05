Le pagelle del PSG - Neymar ci prova, per Cavani un altro flop

Risultato finale: PSG-Nizza 1-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Areola 6 - Non viene quasi mai chiamato in causa dagli attaccanti avversari, assiste alla sfida da spettatore non pagante. Non può nulla, a inizio ripresa, sul gol di Ganago.

Dani Alves 5 - Parte benino, subito col piede premuto sull’acceleratore. Poi, con il passare dei minuti, quasi scompare dai radar. Sull'azione del gol preso, è lui il principale colpevole: perde di vista Ganago.

Marquinhos 6 - Buona prova in fase difensiva, insuperabile nell’uno contro uno. Saint-Maximin ha vita difficile.

Kimpembe 6 - Non impeccabile quando ha il pallone tra i piedi, spesso fa correre un brivido sulla schiena dei propri tifosi. A livello di marcatura e copertura degli spazi, gioca la sua solita attenta partita.

Bernat 5.5 - Così e così, alterna cose buone ad altre rivedibili. In difesa non soffre nulla, ci si aspettava qualcosina in più nella metà campo avversaria.

Verratti 6 - La sua partita vive di genialate improvvise, tra filtranti e passaggi che tagliano in due la difesa avversaria. Buona prova.

Paredes 5.5 - A volte i ritmi sono compassati, lui prova ad alzarli con qualche lancio dei suoi. Con Verratti parlano la stessa lingua calcistica. Nel secondo tempo cala vistosamente. (Dal 65’ Kurzawa 5.5 - Entra per dare un po' di vivacità, ma non si nota.)

Draxler 5 - Praticamente invisibile, nel primo tempo si nota poco e nulla. Troppo poco per un calciatore del suo talento. (Dal 65’ Diaby 6 - Si dà da fare nei minuti finali, anche se adeguandosi ai ritmi della partita.)

Di Maria 6 - Nel primo tempo, dei tre in attacco, è quello più pimpante. Si dà da fare, corre, tira. Le conclusioni non sono memorabili, ma almeno ci prova. Anche lui nella ripresa cala.

Neymar 6.5 - Incostante nell’arco di tutta la partita, sembra già mentalmente in vacanza. A parte una sforbiciata nel primo tempo, ordinaria amministrazione. Torna al gol dal dischetto, ma nulla più. Si procura nei secondi finali un altro penalty, ma la decisione dell'arbitro fa discutere.

Cavani 5 - Si divora un gol clamoroso in spaccata e sbaglia in maniera ingenua uno stop nell’area di rigore del Nizza che lo avrebbe messo a tu per tu con Benitez. Finita? No, perché oltre il 90' sbaglia il rigore del 2-1. Giornataccia.