Le pagelle del Real Betis - Mandi positivo. Robles trafitto

Risultato finale: Valencia-Real Betis 1-0

© foto di Cesar Cebolla/Alfaqui/Image Sport

Robles 5,5 - Difende i pali della porta biancoverde subendo, suo malgrado, una rete pesantissima.

Mandi 7 - Interpreta sapientemente il ruolo di difensore centrale destro sfiorando, un paio di volte, la via del gol.

Bartra 6 - Dirige coscienziosamente la difesa di Quique Setién non commettendo grosse sbavature in fase difensiva.

Sidnei 6,5 - Gioca disciplinatamente come difensore centrale sinistro regalandoci, soprattutto nel primo tempo, un paio di disimpegni pregevoli (dall'85' Feddal sv - Subentra a Sidnei posizionandosi, a mo' di mossa della disperazione, in attacco anziché in difesa).

Guardado 5,5 - Agisce timidamente lungo l'out di destra non creando grossi pericoli alla retroguardia avversaria (dal 79' Tello 6 - Sostituisce Guardando vivacizzando, nel finale, la manovra offensiva biancoverde).

Lo Celso 6,5 - Veste talentuosamente i panni della mezzala impegnando, direttamente da calcio di punizione, l'estremo difensore avversario.

William Carvalho 6 - Gestisce numerosi palloni distribuendo ordinatamente il gioco davanti alla difesa.

Canales 6,5 - Conferisce intraprendenza alla mediana del Real Betis andando vicino, diverse volte, alla giocata decisiva.

Francis Guerrero 5,5 - Corre generosamente lungo la corsia di sinistra non riuscendo, nonostante l'impegno, a rendersi efficace (dal 64' Loren 6,5 - Prende il posto di Francis Guerrero sfiorando un gol e reclamando un calcio di rigore).

Joaquín 6 - Cerca, e non trova, la via del gol ricoprendo diversi ruoli in maniera squisitamente fantasiosa.

Jesé 6 - Non riceve i giusti rifornimenti offensivi combattendo caparbiamente contro l'intera difesa del Valencia.