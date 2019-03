Le pagelle dell'Eintracht - Attacco a secco, Hasebe giganteggia in difesa

Risultato finale: Eintracht Francoforte-Inter 0-0

Trapp 7 - Al ventiduesimo nega il vantaggio all'Inter con il bel guizzo su Brozovic: intuisce l'angolo e, beneficiando della soluzione non impeccabile del croato, prolunga il pallone oltre il legno. Inoperoso in un secondo tempo in cui i nerazzurri abbassano sensibilmente il baricentro.

Hinteregger 6,5 - Spazza via gli indugi residui della prima metà e sale in cattedra nella ripresa. Controlla sul centro-destra e pizzica Handanovic con un doppio tentativo: prima un colpo di testa da posizione ghiotta che finisce a lato, poi una stecca da fuori intercettata in due tempi dallo sloveno.

Hasebe 7 - Hutter lo dirotta al centro della difesa in virtù del forfait di Abraham. Una garanzia nella prima metà: mette al servizio la propria esperienza, guida la linea e non stecca un intervento. Leitmotiv che non muta in un secondo tempo disputato sulle medesime frequenze.

N'Dicka 6 - Rischia la frittata con un sciagurato tocco in orizzontale che per poco non manda in porta l'Inter: per sua fortuna Perisic è frettoloso e sbaglia la misura dell'imbucata per Lautaro. Più accorto in una seconda frazione comandata dall'Eintracht.

Da Costa 6 - Lui e Kostic mettono sotto torchio i rispettivi dirimpettai con una spinta che nelle fasi conclusive si fa incalzante. Gli manca qualcosa in rifinitura: errori in serie sul più bello che fanno sfumare iniziative potenzialmente letali dei padroni di casa.

Rode 6 - Non brilla nel primo tempo, costellato da qualche intervento illecito di troppo che per sua fortuna non gli frutta la sanzione. Più ordinato dopo l'intervallo: l'Eintracht prende terreno e lui abbina sostanza e qualità. A tredici dal novantesimo lascia il posto a Willems.

Fernandes 5,5 - Protagonista del momento topico del primo tempo con il fallo (dubbio) da rigore su Lautaro Martinez: tampona l'argentino in area e induce Collum a indicare il dischetto, anche se poi Brozovic lo grazia. Discreta gestione dopo l'intervallo, rimedia un giallo che gli farà saltare il ritorno.

Kostic 6,5 - Catalizzatore delle transizioni con i suoi strappi a sinistra. Cliente scomodo per D'Ambrosio, che mostra il fianco in alcune circostanze. Sbaglia alcune scelte, ma è tra i principali spauracchi per la difesa nerazzurra.

Gacinovic 5,5 - Fa la spola tra centrocampo e trequarti contribuendo all'equilibrio di squadra. Poco incisivo in appoggio alle due punte: stenta a innescare Haller e Jovic. Nel finale cerca la porta con un destro intercettato da Handanovic.

Haller 5 - Impatto fisico annullato dall'urto del solido duo De Vrij-Skriniar. In avvio cerca gloria con una girata di mancino che scivola debolmente sul fondo. Poi più nulla: disimpegni meccanici e a tratti goffi che non giovano alle transizioni tedesche. (Dall'80' Paciencia s.v.).

Jovic 6 - La punta di diamante delle Aquile è giocoforza l'osservato speciale dei centrali nerazzurri. L'avvio, però, è in sordina: non lega con Haller e, fatta eccezione per un radente debole dalla lunga distanza, non punge Handanovic. Si scioglie nel forcing finale e accarezza la gioia personale con un diagonale dall'interno dell'area.