Le pagelle della Danimarca - Iversen decisivo, Mæhle migliore in campo

Risultato finale: Danimarca-Austria 3-1

Iversen 7 - Salva su Ingolitsch ad inizio primo tempo e toglie dall'angolino basso il rigore di Baumgartner. E' senza dubbio uno degli artefici della vittoria danese.

Kristensen 6,5 - Molto attivo in entrambe le fasi, va spesso al cross e non disdegna la conclusione personale. Coglie una clamorosa traversa a metà ripresa.

Sørensen 6 - Diligente, insieme al compagno di reparto Rasmussen chiude con efficacia gli spazi per gli inserimenti centrali.

Rasmussen 6 - La diga di difesa, spesso rinforzata centralmente da Nelsson, è un limite quasi invalicabile per l'Austria che deve spesso scaricare sugli esterni per arrivare in area.

Mæhle 7,5 - Una doppietta da attaccante di razza, fa il bello e il cattivo tempo sulla fascia sinistra, e non per demeriti degli avversari. Si rivela l'elemento più pericoloso nella manovra danese per la sua capacità di sfruttare gli spazi in velocità. Freccia vichinga.

Stage 6 - Si lascia anticipare da Lienhart in occasione del pareggio, ma la sua è una gara votata anche all'attacco e non disdegna qualche incursione dalle parti di Schlager.

Dal 29' s.t.: Jensen n.g. - Il doppio cambio operato da Frederiksen sortisce gli effetti sperati e la Danimarca trova in pochi minuti il 2-1.

Nelsson 5,5 - Arretra spesso a dare ulteriore copertura alla linea di difesa, ma commette la leggerezza che potrebbe costare il sorpasso dell'Austria atterrando ingenuamente Horvath in piena area.

Billing 5,5 - Gara senza sussulti per il centrocampista danese, fatto salvo il colpo di testa che alla mezz'ora rischia di portare in vantaggio i suoi. Solo un recupero miracoloso di Kvasina gli nega il gol.

Skov 6 - Indemoniato nella prima parte di gara, cerca costantemente il tiro che possa ingannare Schlager ma senza successo. Con il passare dei minuti la difesa austriaca gli prende le misure e le sue sfuriate risultano meno incisive.

Dal 30' s.t.: Olsen 7 - Entra nel finale e spariglia le carte mandando in tilt la difesa avversaria. Gran progressione in occasione del 3-1 e sinstro pennellato in maniera impeccabile.

Wind 5,5 - Si trova piuttosto chiuso dai centrali austriaci e riesce a costruirsi poche occasioni per far male a Schlager.

Bruun Larsen 6,5 - Imbrigliato da Ingolitsch nella prima parte di gara, non allenta mai la presa e va spesso a servire i compagni con altruismo. Il velo per Mæhle, voluto o meno, in occasione del 2-1 è un gran bel gesto tecnico.

Dal 45' s.t.: Duelund n.g. - Entra bene in partita, pur avendo a disposizione solo pochi minuti.