Le pagelle della Real Sociedad - Willian José spento. Juanmi rapace

Risultato finale: Barcellona-Real Sociedad 2-1

© foto di J.M.Colomo

Gero Rulli 6,5 - Limita il passivo a discapito della sua squadra risultando incolpevole in occasione delle due reti subite.

Zaldúa 6 - Controlla laboriosamente la fascia destra non commettendo grossi errori sotto l'aspetto difensivo.

Aritz 5,5 - Gioca al fianco di Llorente Ríos non risultando impeccabile in un paio di letture difensive.

Llorente Ríos 6,5 - Dirige coscienziosamente la retroguardia della Real Sociedad effettuando diverse chiusure degne di nota (dall'86' Ander Barrenetxea sv - Subentra a Llorente Ríos infoltendo l'attacco biancoblù nel finale).

Aihen Muñoz 5,5 - Patisce, il più delle volte, l'estro e l'agilità di Messi badando più ad attaccare che a difendere.

Merino 7 - Attribuisce qualità alla mediana di Alguacil servendo a Juanmi lo splendido assist dell'1-1.

Zubeldia 5,5 - Ricorre, per lo più gli avversari, uscendo anzitempo a causa di problemi fisici (dal 55' Sangalli 6 - Sostituisce Zubeldia creando un paio di pericoli alla retroguardia del Barça).

Rubén Pardo 6,5 - Tocca un cospicuo numero di palloni regalando le giuste geometrie alla mediana della Real Sociedad.

Oyarzabal 6 - Svolge sagacemente il ruolo di centrocampista di fascia/attaccante esterno cercando, e non trovando, la giocata decisiva.

Juanmi 7,5 - Attacca sistematicamente la profondità firmando, in maniera rapace, la rete dell'1-1 biancoblù (dall'86' Sandro sv - Prende il posto di Juanmi nel finale non riuscendo, per questioni di tempo, a farsi notare).

Willian José 5 - Riceve pochissimi rifornimenti offensivi fallendo, da due passi, una clamorosa palla gol.