Le pagelle dello Schalke - Difesa colabrodo, solo spettri in attacco

Risultato finale: City-Schalke 7-0

© foto di Imago/Image Sport

Fahrmann 4 - Un passivo troppo netto, che lo vede protagonista con interventi in ritardo e più che discutibili.

Stambouli 4.5 - Si lascia travolgere dall'attacco avversario, non riesce ad opporsi con la giusta determinazione.

Bruma 4 - Commette il fallo da rigore firmato poi da Aguero, da lì una prestazione da dimenticare.

Sanè 4.5 - Troppo lento in chiusura, non argina la velocità dell'attacco avversario.

Konoplyanka 5.5 - Bene a tratti, meglio in fase offensiva mentre in copertura concede troppo.

Bentaleb 5 - Quasi impalpabile in campo, in ritardo sugli avversari e poco incisivo in chiusura.

McKennie 5.5 - Corre per tutto il campo, non si arrende e prova sempre a rompere la manovra avversaria. (Dal 67' Mendyl 5 - Partecipa con poco da annotare alla disfatta dei suoi).

Oczipka 5 - Anche lui viene trascinato nel vortice nero di una prestazione di squadra inguardabile.

Serdar 5 - Si vede poco, si muove poco e gioca pochissimi pallone. Impercettibile.

Embolo 5.5 - Un paio di giocate potenzialmente rischiose, ma nell'arco di 90' minuti è davvero troppo poco. (Dal 69' Skrzybski 5 - Entra in campo ma in avanti non cambia praticamente nulla).

Burgstaller 5 - Si muove tanto ma viene servito poco e male. Non incide ma, sopratutto, non viene messo nella condizione di farlo. (Dall'81'Teuchert sv).