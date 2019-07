Rafael Leao è uno dei tre giocatori nati dopo il 1° gennaio 1999 ad aver realizzato almeno otto reti nei top-5 campionati europei 2018/19, assieme a Jadon Sancho del Borussia Dortmund e Kai Havertz del Bayer Leverkusen. Un acquisto per il presente e soprattutto per il futuro, dunque, quello che sembra pronto a realizzare il Milan con l'innesto del talentoso attaccante del Lille per 35 milioni di euro.

