Fonte: uslecce.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa mattina test amichevole per i giallorossi sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA con la formazione Primavera di mister Siviglia. Non hanno preso parte all’amichevole Benzar, Imbula, Majer, Shakhov e Vera ancora impegnati con le rispettive nazionali, mentre sono rientrati Dubickas e Lucioni, quest’ultimo dal permesso per la nascita della figlia. Lapadula e Tabanelli hanno continuato a seguire un programma di lavoro personalizzato. Il tecnico Liverani ha fissato la ripresa per martedì pomeriggio alle 16 all’Acaya Golf Resort & SPA, per continuare la preparazione in vista del primo impegno di campionato, dopo la sosta, in casa del Milan, domenica sera alle 20:45.