© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Formazioni ufficiali confermate per quanto riguarda la sfida Lecce-Cagliari, fischio d'inizio al Via del Mare previsto per questo pomeriggio alle 15 (dopo il rinvio della gara arrivato ieri sera causa maltempo). Liverani si affida alla coppia La Mantia-Lapadula in attacco, Maran risponde con Nainggolan alle spalle di Simeone e Joao Pedro.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; La Mantia, Lapadula. Allenatore: Fabio Liverani.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Rolando Maran.